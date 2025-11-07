Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Στόχος μου 20 χρόνια στο NBA – Ανοιχτός σε Euroleague ή Κίνα» (Βίντεο)

Σε ενδιαφέρουσες δηλώσεις προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη «Mundo Deportivo», αναφερόμενος στο μέλλον του, ξεκαθαρίζοντας τις προτεραιότητες του, χωρίς να κλείνει την πόρτα στη ενδεχόμενη μεταγραφή στην Euroleague.

Μέχρι το 2027 έχει συμβόλαιο με τους Μπακς ο δύο φορές MVP του NBA, και αναφέρθηκε στο πως σκέφτεται το μέλλον του αλλά και την φημολογία που αναπτύχθηκε για την ενδεχόμενη αποχώρηση του από Μιλγουόκι.

Σαφής ήταν ο Αντετοκούνμπο στον στόχο του:

«Αυτή τη στιγμή έχω συμβόλαιο, θέλω να παίξω στο ΝΒΑ όσα χρόνια μού το επιτρέπει το σώμα μου. Κάνω ό,τι μπορώ για να φροντίζω το σώμα μου για να έχω όσο πιο μακρά καριέρα μπορώ. Στόχος μου είναι να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ».

Τα εναλλακτικά πλάνα

Ανοιχτό άφησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το ενδεχόμενο για μια στροφή στην Ευρώπη ή την Κίνα, αν το επιβάλλουν οι συνθήκες:

«Αν αυτό δεν είναι εφικτό [τα 20 χρόνια στο ΝΒΑ], θα σκεφτόμουν να παίξω στην Κίνα ή στην Εuroleague. Λιγότερα λεπτά, λιγότερα παιχνίδια, πιο αργός ρυθμός, πιο μεγάλη σκληράδα…».

Στην πιθανότητα να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα, ο Γιάννης απάντησε:

«Γιατί όχι; Έχω πει αυτό, πραγματικά δεν με νοιάζει, μου αρέσει να παίζω μπάσκετ».

Στην νοοτροπία που επικρατεί στάθηκε ο Αντετοκούνμπο, επισημαίνοντας ότι το μπάσκετ δεν περιορίζεται στο NBA, θυμίζοντας τα δικά του χρόνια στον Φιλαθλητικό (2011-2013) στην Β’ Εθνική:

«Δεν είμαι Αμερικανός, είμαι Έλληνας και καταλαβαίνω ότι υπάρχει περισσότερο μπάσκετ έξω από τις ΗΠΑ. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να παίζεις στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, της Ελλάδας ή της Ισπανίας και να βγάζεις το ψωμί σου… Πολλά παιδιά έχουν τη νοοτροπία πως αν δεν παίξεις στο ΝΒΑ δεν είσαι τίποτα. Δεν θεωρώ πως αυτό το σκεπτικό είναι σωστό. Υπάρχει μπάσκετ και εκτός ΗΠΑ».

Παρά τις φήμες που τον συνδέουν με πιθανή αποχώρηση από το Μιλγουόκι, ο Αντετοκούνμπο παραμένει επικεντρωμένος στους στόχους του στο ΝΒΑ, έχοντας ήδη γράψει ιστορία με ένα πρωτάθλημα (2021), δύο βραβεία MVP (2019, 2020) και, πρόσφατα, το πρώτο του μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας, το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ υπό τον Βασίλη Σπανούλη.