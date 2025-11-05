Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Θα ήθελα να δω τον πρωταθλητή του NBA να αντιμετωπίζει τον νικητή της EuroLeague”

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε συνέντευξη σε ισπανικό μέσο μετά την ήττα των Μπακς από τους Τορόντο Ράπτορς τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/11).

Ο ίδιος ερωτήθηκε για την πιθανότητα να δούμε μία λίγκα τύπου NBA στην Ευρώπη με συνύπαρξη της FIBA και της EuroLeague υπό την αιγίδα της λίγκας των ΗΠΑ. Ο “Greek Freak” φάνηκε να μην παρακολουθεί ιδιαίτερα το ζήτημα όμως δεν δίστασε να κάνει μία πρόταση.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για ένα παιχνίδι ανάμεσα στους δύο νικητές των κορυφαίων πρωταθλημάτων του πλανήτη.

Μάλιστα, ο Greek Freak, πήρε ως παράδειγμα την ατάκα του Εργκίν Αταμάν πέρυσι πως ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τους Σέλτικς και την πρόσκληση που είχε κάνει ο Τούρκος τεχνικός για παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο

«Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει, δεν το παρακολουθώ τόσο στενά, αλλά αν οι δύο Λίγκες μπορούν να συνυπάρξουν, προφανώς θα είναι δύσκολο για τις αμερικανικές ομάδες να παίξουν εκεί, αλλά θα μπορούσαν να είναι δύο πρωταθλήματα που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, έχουν το ίδιο πρόγραμμα, ίσως η καλύτερη ομάδα εκεί και η καλύτερη ομάδα εδώ, θα μπορούσαν να έχουν έναν αγώνα το καλοκαίρι για να δουν ποια είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, επειδή πέρυσι ο Εργκίν Αταμάν είπε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος.

Ο Παναθηναϊκός είπε μια χρονιά ότι ήταν καλύτερος από τη Βοστώνη και θα ήθελα πολύ να δω τον Παναθηναϊκό και τη Βοστώνη να παίζουν αντιμέτωποι. Αλλά και πάλι, είναι δύσκολο και για τα δύο πρωταθλήματα να συγχωνευθούν αν συμβεί κάτι τέτοιο. 🆚🏀 Antetokounmpo: "Me encantaría que haya un partido entre el mejor equipo de Europa y de la NBA para ver quién es el mejor equipo del mundo"



✍️ @Canyameridis71 pic.twitter.com/Qd8ErTXyxK— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 5, 2025

Αλλά, όπως είπα, μπορώ να δω δύο πρωταθλήματα να συνυπάρχουν, να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, όπως το NBA Europe, και μετά έχετε το NBA εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχετε το NBA Africa. Και μετά, όποιος κερδίσει το πρωτάθλημα μπορεί να έχει έναν αγώνα εναντίον του άλλου και να δει ποιος είναι ο καλύτερος στον κόσμο».