Θάνατος Μυρτούς στην Κεφαλονιά: «Ο εντολέας μου είναι βλάκας – Έπαιξε το παιχνίδι της Αστυνομίας», λέει ο δικηγόρος του 23χρονου

Στην προφυλάκιση των τριών κατηγορουμένων για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι προχώρησαν οι αρχές, την ώρα που η υπερασπιστική γραμμή του ενός εκ των συλληφθέντων και οι νέες αποκαλύψεις για την εμπλοκή τρίτων προσώπων δίνουν νέα τροπή στην έρευνα.

Η υπερασπιστική γραμμή του 23χρονου: «Μίλησε υπό καθεστώς πανικού και υποσχέσεων»

Ο δικηγόρος του 23χρονου κατηγορούμενου, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Live News», αμφισβήτησε την εγκυρότητα της αρχικής κατάθεσης του εντολέα του. Ο κ. Θεοδωρακόπουλος υποστήριξε ότι ο 23χρονος προέβη σε ομολογίες επειδή πείστηκε από αστυνομικούς πως θα αφεθεί ελεύθερος, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του «μυθεύματα» που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο κ. Θεοδωρακόπουλος έκανε λόγο για πρωτοφανή «προχειρότητα» των αρχών, σημειώνοντας πως ο εντολέας του βρισκόταν σε κατάσταση πανικού το μοιραίο βράδυ λόγω της προσωπικής του αμφίεσης (τρανς εμφάνιση), γεγονός που επηρέασε την κρίση του.

Το μυστήριο με τον 66χρονο και τα 220 ευρώ

Ενώ οι τρεις βασικοί ύποπτοι βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι, η έρευνα της αστυνομίας και της πλευράς της οικογένειας επεκτείνεται. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας 66χρονος άνδρας, η εμπλοκή του οποίου ερευνάται λόγω συγκεκριμένων ευρημάτων.

Ο εν λόγω άνδρας φέρεται να απέστειλε το ποσό των 220 ευρώ στη 19χρονη το βράδυ του θανάτου της. Παράλληλα, προκύπτει επικοινωνία μέσω μηνυμάτων μεταξύ τους, με τις αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν τη φύση της γνωριμίας τους και τον σκοπό της μεταφοράς των χρημάτων.

Ενδείξεις για ευρύτερο κύκλο εμπλεκομένων

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, κ. Δρακουλόγγονας, εμφανίζεται πεπεισμένος πως οι τρεις προφυλακισμένοι δεν είναι οι μόνοι που σχετίζονται με την τραγωδία.

«Τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε υποδηλώνουν την πιθανή εμπλοκή και άλλων ατόμων», τόνισε ο νομικός εκπρόσωπος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων ή διώξεων το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς η ανάλυση των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των ψηφιακών ιχνών της Μυρτούς συνεχίζεται.