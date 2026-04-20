Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 22χρονος για την απάτη με τα «θαμμένα» 100.000 ευρώ

Στις φυλακές οδηγείται ο 22χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος για απάτη εις βάρος 76χρονης την οποία έπεισε με το πρόσχημα του λογιστή να… ξεθάψει 100.000 ευρώ που είχε κρυμμένα στην αυλή του σπιτιού της, σε χωριό του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης,

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία, τον έκρινε ένοχο για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας- από κοινού με συνεργό του που αναζητείται. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών, η οποία αποφασίστηκε να εκτιθεί, καθώς η έφεση δεν ανέστειλε την εκτέλεσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην απολογία του ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, χωρίς όμως να καταφέρει να πείσει τους δικαστές.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, όταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, άγνωστος κάλεσε στο τηλέφωνο την 76χρονη, προσποιούμενος τον βοηθό λογιστή και υποστηρίζοντας ότι η ηλικιωμένη χρωστάει δήθεν 1.800 ευρώ. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που διήρκησε πάνω από μία ώρα, ο άγνωστος φέρεται να την ρώτησε εάν έχει κρυμμένα χρήματα ή κοσμήματα στο σπίτι ενόψει υποτιθέμενου ελέγχου από την Εφορία.

Αιφνιδιάζοντάς την εκείνη φαίνεται να αποκάλυψε ότι είχε θαμμένες τις οικονομίες της στην αυλή του σπιτιού της. Στη συνέχεια, ο ίδιος ζήτησε από τη συνταξιούχο γυναίκα να πάει στο σημείο της αυλής, να ξεθάψει τα χρήματα και να τα εμφανίσει προκειμένου να καταγραφούν από drone που δήθεν πετούσε πάνω από την περιοχή, όπως κατέθεσε η παθούσα.

Κατευθύνοντάς την πίσω στο σπίτι, η μεταξύ τους επικοινωνία ολοκληρώθηκε και το μεσοδιάστημα αυτό φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν οι επιτήδειοι για να πάρουν τη λεία τους, που, κατά τη δικογραφία, ανήλθε σε 100.000 ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα φαίνεται να προέκυψε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν όχημα για τη διαφυγή τους.

Όταν η παθούσα βγήκε μετά από λίγη ώρα στην αυλή είδε να λείπουν τα χρήματα. Επιχείρησε να καλέσει πίσω στον αριθμό από τον οποίο είχε δεχθεί την κλήση αλλά η συσκευή ήταν απενεργοποιημένη. Συνειδητοποιώντας ότι είχε πέσει θύμα απάτης απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε το συμβάν.