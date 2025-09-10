Γερμανία – Σλοβενία 99-91: Λύγισαν τον Ντόντσιτς και πέρασαν στους 4 του EuroBasket 2025

Η Γερμανία έβλεπε την… πλάτη της Σλοβενίας για τρία δεκάλεπτα, βρέθηκε ακόμη και στο -11 (23-34 στο 12΄), αλλά στο κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο βρήκε τα μακρινά σουτ που αναζητούσε και «άρπαξε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 από τα χέρια του εξουθενωμένου Λούκα Ντόντσιτς και την… παρέα του.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2023 επικράτησε με 99-91 της Σλοβενίας στη φάση των «8» της διοργάνωσης στη Ρίγα και πήρε το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά για πέμπτη φορά στην Ιστορία της (1993-χρυσό, 2001, 2005-ασημένιο, 2022-χάλκινο, 2025).

Την Παρασκευή (12/9, 17:00) θ’ αντιμετωπίσει την Φινλανδία με φόντο την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (14/9) και τη διεκδίκηση του δεύτερου χρυσού της Ιστορίας της.

Η Γερμανία πήρε ώθηση από το τελευταίο λεπτό της τρίτης περιόδου, η οποία βρήκε τον Ντα Σίλβα να διαμορφώνει με buzzer beater πίσω από το κέντρο του γηπέδου το 70-74 και βρίσκοντας ρυθμό από τα 6,75 στον… επίλογο του αγώνα (σκόραρε και ο Σρέντερ που μετρούσε 0/7 μέχρι το 30΄), πέτυχε την ανατροπή, απέναντι στη Σλοβενία που έμεινε από δυνάμεις και… ευστοχία στο κρισιμότερο σημείο.

Με 23 πόντους ο Φραντς Βάγκνερ οδήγησε την επίθεση της Γερμανίας, ενώ 20 με 1/9 τρίποντα μέτρησε ο Ντένις Σρέντερ. Από την Σλοβενία δεν αρκούσε το νέο νταμπλ νταμπλ του αστέρα των Λος Άντζελες Λέικερς Λούκα Ντόντσιτς (39π., 10ρ., 7ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 21-32, 45-51, 70-74, 99-91