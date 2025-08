Γάζα: Νεκρός ο 41χρονος «Παλαιστίνιος Πελέ» από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια

Νεκρός έπεσε στη Γάζα ο 41χρονος «Παλαιστίνιος Πελέ» από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια.

Συγκεκριμένα, ο λόγος για τον Μοχάμεντ Αλ-Ομπέιντ, ο οποίος όπως τονίζει η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου «έγινε μάρτυρας όταν οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν όσους περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη».

The former Palestine national team player, Suleiman Al-Obaid, was killed in an Israeli strike targeting civilians waiting for humanitarian aid in the southern Gaza Strip.https://t.co/BWTmJThzeC pic.twitter.com/3qrIMksO2H— Palestine Football Association (@Palestine_fa) August 6, 2025