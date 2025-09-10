Φινλανδία – Γεωργία 93-79: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025

Η Φινλανδία επικράτησε (93-79) της Γεωργίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Συγκεκριμένα, οι Σκανδιναβοί επέβαλαν τον ρυθμό τους κόντρα στους Γεωργιανούς και πλέον θα περιμένουν στα ημιτελικά της διοργάνωσης τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Γερμανία και την Σλοβενία.

Ο Μίκαελ Γιάντουνεν ήταν ο πρώτος σκόρερ της Φινλανδίας έχοντας 19 πόντους ενώ ο Λάουρι Μάρκανεν σημείωσε 17 πόντους και ο Edon Maxhuni είχε 15 πόντους με τον Σάσου Σαλίν να σταματάει στους 14 πόντους.

Στην αντίπερα όχθη, ο Μαμουκελασβίλι σταμάτησε στους 22 πόντους, με τον Σανάτζε να έχει 19 πόντους, τον Σενγκέλια 18 πόντους και τον Μπιτάντζε 14 πόντους.