Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φενερμπαχτσέ: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πρόεδρος Σαράν που είχε συλληφθεί για ναρκωτικά

Ο Σαντετίν Σαράν θα πρέπει να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές την εβδομάδα

Φενερμπαχτσέ: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πρόεδρος Σαράν που είχε συλληφθεί για ναρκωτικά
Fenerbahce.org
DEBATER NEWSROOM

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ, ο οποίος είχε συλληφθεί διότι βρέθηκαν ίχνη κοκαΐνης στις τρίχες των μαλλιών του.

Ο Σαντετίν Σαράν είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους φιλάθλους της Φενερμπαχτσέ, όταν συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών. Οι φίλοι της ομάδας αντέδρασαν έντονα κατά της κυβέρνησης. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε κοκαΐνη στα μαλλιά του, αυτό δεν φάνηκε να είναι αρκετό για να πείσει τον δικαστή, ο οποίος αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο μέχρι τη δίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά την σύλληψή του, ο Σαντετίν Σαράν αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση και θα πρέπει να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές την εβδομάδα. Ο δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ έχει παραπεμφθεί σε δίκη για την υπόθεση.

Ο Σαράν έδωσε για πρώτη φορά κατάθεση στην εισαγγελία στις 20 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για «αγορά, αποδοχή ή κατοχή ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών για προσωπική χρήση ή χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ