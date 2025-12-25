Φενερμπαχτσέ: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πρόεδρος Σαράν που είχε συλληφθεί για ναρκωτικά

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ, ο οποίος είχε συλληφθεί διότι βρέθηκαν ίχνη κοκαΐνης στις τρίχες των μαλλιών του.

Ο Σαντετίν Σαράν είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους φιλάθλους της Φενερμπαχτσέ, όταν συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών. Οι φίλοι της ομάδας αντέδρασαν έντονα κατά της κυβέρνησης. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε κοκαΐνη στα μαλλιά του, αυτό δεν φάνηκε να είναι αρκετό για να πείσει τον δικαστή, ο οποίος αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο μέχρι τη δίκη.

Παρά την σύλληψή του, ο Σαντετίν Σαράν αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση και θα πρέπει να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές την εβδομάδα. Ο δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ έχει παραπεμφθεί σε δίκη για την υπόθεση.

🚨 Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saran, haftada 2 gün imza verecek.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 25, 2025

Ο Σαράν έδωσε για πρώτη φορά κατάθεση στην εισαγγελία στις 20 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για «αγορά, αποδοχή ή κατοχή ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών για προσωπική χρήση ή χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών».