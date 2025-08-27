Σπανούλης: “Δεν υπάρχει περιορισμός για τον Γιάννη, σημαντικό παιχνίδι με την Ιταλία όπως και τα υπόλοιπα”

Σε εξέλιξη είναι η συνέντευξη τύπου του Βασίλη Σπανούλη και του Κώστα Παπανικολάου ενόψει της συμμετοχής της Εθνικής Ελλάδας στο EuroBasket 2025.

Στην συνέντευξη πριν το τζαμπόλ της μεγάλης μπασκετικής γιορτής ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για τον χρόνο συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον χαρακτηρισμό του αυριανού παιχνιδιού με την Ιταλία ως “πρόωρο τελικό”.

Βλέπω πολλούς να λένε ότι παίζουμε τον τελικό στο πρώτο παιχνίδι. Δεν προσπαθούμε να βάλουμε παραπάνω πίεση. Είναι σημαντικό παιχνίδι, όπως τα υπόλοιπα. Κοιτάζω μέρα τη μέρα. Αύριο είναι το ματς με την Ιταλία, ο Γιάννης θα παίξει, όσο θέλω να παίξει. Τώρα είμαστε στα επίσημα παιχνίδια, δεν υπάρχουν περιορισμοί”.

Για τα ποσοστά στα σουτ 3 πόντων είπε: «Για το σουτ και τα ποσοστά στο τρίποντο δεν χρειάζεται να τους ετοιμάσω, είναι ήδη έτοιμοι. Τα παιδιά έχουν τεράστια εμπειρία. Ο Κώστας Παπανικολάου, πριν από 13 χρόνια, ήταν μικρός και δεν έχασε σουτ στο Final Four. Τώρα είναι πιο έμπειρος από ποτέ για να τα βάλει.

Έχουμε παιδιά με μεγάλη καρδιά, για να μην πω κάτι άλλο! Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα μεγάλα σουτ. Πρέπει να βουτάς στο παρκέ, να παλεύεις για τα ριμπάουντ, τότε είναι που αποκτάς την αυτοπεποίθηση που θα σε βοηθήσει στο σουτ»