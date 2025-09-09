Εύα Χαντάβα: Σε συνεχή επαφή με την αθλήτρια που είναι εγκλωβισμένη στο Νεπάλ το υπουργείο Εξωτερικών

Η Ελληνίδα αθλήτρια Εύα Χαντάβα βρίσκεται στο Νεπάλ, όπου τις τελευταίες ημέρες επικρατούν έντονες πολιτικές αναταραχές με βίαια επεισόδια και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.

Όπως ενημέρωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η κατάσταση, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γιώργος Καραμπέτσος επικοινώνησε άμεσα με τον κ. Ιωάννη Βρούτση. Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενημέρωσε το υπουργείο Εξωτερικών και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την αθλήτρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής απομάκρυνσή της από τη χώρα.

Η Ε.Ο.ΠΕ. παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και θα συνεχίσει να ενημερώνει για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την υπόθεση.