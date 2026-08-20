Ισοτιμίες 20 Αυγούστου 2026: Πού διαμορφώνονται δολάριο, λίρα και ελβετικό φράγκο

Τις τιμές συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων έναντι του ευρώ για την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Σύμφωνα με το δελτίο του Τμήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων, οι τιμές εκφράζονται ως ποσότητα ξένου νομίσματος ανά 1 ευρώ, ενώ για κάθε νόμισμα αναφέρονται η μέση τιμή, η τιμή αγοράς και η τιμή πώλησης.

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Οι ισοτιμίες της 20ης Αυγούστου 2026

Αναλυτικά, το δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος διαμορφώνεται ως εξής: Νόμισμα Μέση τιμή Αγορά Πώληση Δολάριο ΗΠΑ (USD) 1,16882 1,18635 1,14544 Λίρα Αγγλίας (GBP) 0,85681 0,86966 0,83967 Γιεν Ιαπωνίας (JPY) 185,43 188,21 181,72 Φράγκο Ελβετίας (CHF) 0,93236 0,94635 0,91371 Δολάριο Καναδά (CAD) 1,6104 1,63456 1,57819 Δολάριο Αυστραλίας (AUD) 1,6425 1,66714 1,60965 Κορόνα Δανίας (DKK) 7,4757 7,5878 7,3262 Κορόνα Σουηδίας (SEK) 11,0731 11,2392 10,8516 Κορόνα Νορβηγίας (NOK) 10,9157 11,0794 10,6974

Όπως διευκρινίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, δεν γίνονται αποδεκτές συναλλαγές σε τραπεζογραμμάτια κορόνας Δανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας (DKK, SEK και NOK).

Τι ισχύει για τις συναλλαγές με ιδιώτες

Για τις συναλλαγές με ιδιώτες, οι συγκεκριμένες τιμές ισχύουν μέχρι του ισοτίμου των 10.000 ευρώ.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου των υποκαταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με εξαίρεση το Κεντρικό Κατάστημα, τις Θυρίδες και το Υποκατάστημα Ιωαννίνων.

Για τις συναλλαγές με τράπεζες, οι τιμές ισχύουν για διάθεση ή απόκτηση ξένων τραπεζογραμματίων έως του ισοτίμου των 50.000 ευρώ ανά νόμισμα ημερησίως.

Αντίστοιχα, για τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, οι τιμές αφορούν εκχώρηση ξένων τραπεζογραμματίων προς την Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι του ισοτίμου των 5.000 ευρώ ανά νόμισμα ημερησίως.

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Για ποσά που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, η τιμή καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Η ΤτΕ σημειώνει επίσης ότι με τις τιμές της λίρας Αγγλίας πραγματοποιούνται συναλλαγές και σε λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).