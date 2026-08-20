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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισοτιμίες 20 Αυγούστου 2026: Πού διαμορφώνονται δολάριο, λίρα και ελβετικό φράγκο

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε το νέο δελτίο τιμών συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων έναντι του ευρώ – Αναλυτικά οι τιμές για τα βασικά νομίσματα.

Ισοτιμίες 20 Αυγούστου 2026: Πού διαμορφώνονται δολάριο, λίρα και ελβετικό φράγκο
Οι τιμές συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων / YNA
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Τις τιμές συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων έναντι του ευρώ για την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Σύμφωνα με το δελτίο του Τμήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων, οι τιμές εκφράζονται ως ποσότητα ξένου νομίσματος ανά 1 ευρώ, ενώ για κάθε νόμισμα αναφέρονται η μέση τιμή, η τιμή αγοράς και η τιμή πώλησης.

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Οι ισοτιμίες της 20ης Αυγούστου 2026

Αναλυτικά, το δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος διαμορφώνεται ως εξής:

ΝόμισμαΜέση τιμήΑγοράΠώληση
Δολάριο ΗΠΑ (USD)1,168821,186351,14544
Λίρα Αγγλίας (GBP)0,856810,869660,83967
Γιεν Ιαπωνίας (JPY)185,43188,21181,72
Φράγκο Ελβετίας (CHF)0,932360,946350,91371
Δολάριο Καναδά (CAD)1,61041,634561,57819
Δολάριο Αυστραλίας (AUD)1,64251,667141,60965
Κορόνα Δανίας (DKK)7,47577,58787,3262
Κορόνα Σουηδίας (SEK)11,073111,239210,8516
Κορόνα Νορβηγίας (NOK)10,915711,079410,6974

Όπως διευκρινίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, δεν γίνονται αποδεκτές συναλλαγές σε τραπεζογραμμάτια κορόνας Δανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας (DKK, SEK και NOK).

Τι ισχύει για τις συναλλαγές με ιδιώτες

Για τις συναλλαγές με ιδιώτες, οι συγκεκριμένες τιμές ισχύουν μέχρι του ισοτίμου των 10.000 ευρώ.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου των υποκαταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με εξαίρεση το Κεντρικό Κατάστημα, τις Θυρίδες και το Υποκατάστημα Ιωαννίνων.

Για τις συναλλαγές με τράπεζες, οι τιμές ισχύουν για διάθεση ή απόκτηση ξένων τραπεζογραμματίων έως του ισοτίμου των 50.000 ευρώ ανά νόμισμα ημερησίως.

Αντίστοιχα, για τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, οι τιμές αφορούν εκχώρηση ξένων τραπεζογραμματίων προς την Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι του ισοτίμου των 5.000 ευρώ ανά νόμισμα ημερησίως.

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Για ποσά που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, η τιμή καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Η ΤτΕ σημειώνει επίσης ότι με τις τιμές της λίρας Αγγλίας πραγματοποιούνται συναλλαγές και σε λίρες Βορείου Ιρλανδίας (NIP) και Σκωτίας (SCP).

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