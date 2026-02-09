Εξελίξεις στην Αλ Νασρ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο – Η απόφαση που πήρε σχετικά με την απεργία του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την απεργία του Κριστιάνο Ρονάλντο από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Αλ Νασρ στην Σαουδική Αραβία.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος άσος πήρε την απόφαση σύμφωνα με δημοσίευμα της «A Bola» να επιστρέψει στις υποχρεώσεις του συλλόγου δείχνοντας να κερδίζει τη μάχη με το κράτος της Σαουδικής Αραβίας.

Ωστόσο, παρά την επισφράγιση της ειρήνης, ο διεθνής Πορτογάλος δεν θα αγωνιστεί αυτή την Τετάρτη στο Asian Champions League 2 (οι Σαουδάραβες παίζουν στο Τουρκμενιστάν εναντίον του Αρκαντάγκ), με την επιστροφή του στο γήπεδο να έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο στο Saudi Pro League, εκτός έδρας εναντίον της Αλ Φατέχ.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Η ένταση με το PIF

O λόγος της απεργίας του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν το γεγονός ότι ήταν δυσαρεστημένος με τον τρόπο που το PIF (Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας) διαχειρίζεται τον σύλλογο και ειδικότερα συγκριτικά με τη μεταχείριση προς σε αντίπαλες ομάδες, οι οποίες επίσης διαχειρίζονται από το ίδιο ταμείο.

Ο Πορτογάλος άσος είχε πολλά παράπονα για την έλλειψη επενδύσεων στην Αλ Νασρ, παρά τα όσα είχαν ζητήσει οι άνθρωποι της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία.