Έξαλλη η Μπεσίκτας με πανό που σηκώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Πανιώνιο – Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της

Την οργή της Μπεσίκτας προκάλεσε ένα πανό που ανήρτησαν οι οπαδοί του Πανιωνίου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για το Eurocup.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η τουρκική ομάδα το πανό είχε ύβρεις και προσβολές προς τον σύλλογο, τους φιλάθλους του, την τουρκική αστυνομία, αλλά και ευρύτερα προς εθνικά και ηθικά σύμβολα της χώρας. Μάλιστα, ζητάει την παρέμβαση της διοργανώτριας αρχής.

Kulübümüzden Açıklama



Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup’ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı’nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif… pic.twitter.com/ZQjdgT8x4x— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 10, 2026

Η πλήρης ανακοίνωση της Μπεσίκτας έχει ως εξής:

«Καταδικάζουμε και αποκηρύσσουμε με τον πιο έντονο τρόπο το αισχρό και προκλητικό πανό που εμφανίστηκε στον εκτός έδρας αγώνα της ανδρικής ομάδας μπάσκετ της Μπεσίκτας στο EuroCup απέναντι στον εκπρόσωπο της Ελλάδας Πανιώνιο, το οποίο στόχευε τον σύλλογό μας, τους φιλάθλους μας, την τουρκική Αστυνομία και τις εθνικές και ηθικές μας αξίες.

Αυτή η απεχθής επίθεση δεν στρέφεται μόνο εναντίον της Μπεσίκτας, αλλά αποτελεί ξεκάθαρη πράξη μίσους απέναντι στην τιμή, την ιστορία και τα ιερά του τουρκικού έθνους. Καμία αθλητική διοργάνωση, καμία πλατφόρμα δεν μπορεί να νομιμοποιήσει την εχθρότητα, τον ρατσισμό και τις προσβολές προς τις εθνικές μας αξίες.

Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση αυτή την ανήθικη και προκλητική συμπεριφορά που μολύνει το ενωτικό πνεύμα του αθλητισμού. Ως Μπεσίκτας, έχουμε ξεκινήσει αποφασιστικά όλες τις νομικές και διοικητικές ενέργειες ενώπιον της EuroLeague, ώστε οι υπεύθυνοι για αυτή την πρόκληση να τιμωρηθούν αυστηρά και να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον».