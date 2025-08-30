Europa League: Το πρόγραμμα Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην League Phase της διοργάνωσης

Το Σάββατο 30 Αυγούστου γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα των αγώνων του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην League Phase του Europa League.

Οι πράσινοι κάνουν πρεμιέρα με την Γιούνγκ Μπόις εκτός έδρας, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο Παναθηναϊκός θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase του Europa League στις 25 Σεπτεμβρίου στην Ελβετία και θα “κλείσει” το πρόγραμμά του με εντός έδρας ματς κόντρα στη Ρόμα στις 29 Ιανουαρίου, ενώ ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στις 24 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρώσει την παρουσία του σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, με εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Λιόν.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

1η αγωνιστική (25 Σεπτεμβρίου 2025): Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική (2 Οκτωβρίου 2025): Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ίγκλς

3η αγωνιστική (23 Οκτωβρίου 2025): Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

4η αγωνιστική (6 Νοεμβρίου 2025): Μάλμε – Παναθηναϊκός

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

5η αγωνιστική (27 Νοεμβρίου 2025): Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

6η αγωνιστική (11 Δεκεμβρίου 2025): Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

7η αγωνιστική (22 Ιανουαρίου 2026): Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

8η αγωνιστική (29 Ιανουαρίου 2026): Παναθηναϊκός – Ρόμα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

1η αγωνιστική (24 Σεπτεμβρίου 2025): ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45)

2η αγωνιστική (2 Οκτωβρίου 2025): Θέλτα – ΠΑΟΚ (22:00)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3η αγωνιστική (23 Οκτωβρίου 2025): Λιλ – ΠΑΟΚ (22:00)

4η αγωνιστική (6 Νοεμβρίου 2025): ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις (22:00)

5η αγωνιστική (27 Νοεμβρίου 2025): ΠΑΟΚ – Μπραν (19:45)

6η αγωνιστική (11 Δεκεμβρίου 2025): Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ (19:45)

7η αγωνιστική (22 Ιανουαρίου 2026): ΠΑΟΚ – Μπέτις (19:45)

8η αγωνιστική (29 Ιανουαρίου 2026): Λιόν – ΠΑΟΚ (22:00)