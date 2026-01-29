Europa League: LIVE οι μάχες των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην 8η αγωνιστική της League Phase

Τις δικές τους μάχες δίνουν οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κόντρα σε Ρόμα και Λιόν για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Λιόν και ΠΑΟΚ έχουν ήδη πετύχει τους στόχους τους στη League Phase και η μεταξύ τους αναμέτρηση στο «Γκρουπάμα Στάντιουμ» (Πέμπτη 29/1, 22:00), για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, είναι μία ευκαιρία για τις δύο ομάδες για να πετύχουν το κάτι παραπάνω. Το παιχνίδι, ωστόσο, θα γίνει στη σκιά του πολύνεκρου τροχαίου που έγινε στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης (28/1), όταν μίνι λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ. Πριν την έναρξη του αγώνα -για τον οποίο οι «ασπρόμαυροι» αιτήθηκαν αναβολή, ωστόσο η UEFA αρνήθηκε- θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ρόμα στο ΟΑΚΑ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Παρά τα προβλήματα πάντως, οι «πράσινοι» είναι αποφασισμένοι να παλέψουν για το «τρίποντο» και να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις τους στο Europa League, προκειμένου να έχουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία ενόψει του ενδιάμεσου γύρου των νοκ-άουτ εισόδου στους «16». Και να καταφέρουν να μπουν ιδανικά στην πρώτη 16άδα, προκειμένου να έχουν πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση του Φεβρουαρίου, πέρα απ’ τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη, αλλά και την έξτρα βαθμολογική «επιδότησή» τους στο UEFA Club Ranking.

Η βαθμολογία του Europa League

