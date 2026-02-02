Euroleague: Οι διαιτητές στους αγώνες των «αιωίων» για την 26η αγωνιστική
Την Τρίτη 03/02 οι αγώνες Ολυμπιακός-Ντουμπάι και Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης
Οι «αιώνιοι» μπαίνουν στον Φλεβάρη με «διαβολοβδομάδα» στο πρόγραμμα, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Ντουμπάι (03/02, 18:00) και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης (03/02, 21:15), για την 26η αγωνιστική της Euroleague.
Στον απογευματινό αγώνα των «ερυθρόλευκων» με την Ντουμπάι την διαιτιτική τριάδα θα αποτελέσουν οι Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μάνουελ Ατάρντ (Ιταλία), ενώ στο Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης, διαιτητές θα είναι οι Ιλία Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Γιακούμπ Ζαμοΐτσκι (Πολωνία).
Την Πέμπτη 05/02 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν και την Παρασκευή 06/02 ο Ολυμπιακός την Βίρτους Μπολόνια.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις