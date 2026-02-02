Euroleague: Οι διαιτητές στους αγώνες των «αιωίων» για την 26η αγωνιστική

Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Την Τρίτη 03/02 οι αγώνες Ολυμπιακός-Ντουμπάι και Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης

ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Οι «αιώνιοι» μπαίνουν στον Φλεβάρη με «διαβολοβδομάδα» στο πρόγραμμα, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Ντουμπάι (03/02, 18:00) και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης (03/02, 21:15), για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Στον απογευματινό αγώνα των «ερυθρόλευκων» με την Ντουμπάι την διαιτιτική τριάδα θα αποτελέσουν οι Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μάνουελ Ατάρντ (Ιταλία), ενώ στο Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης, διαιτητές θα είναι οι Ιλία Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Γιακούμπ Ζαμοΐτσκι (Πολωνία).

Την Πέμπτη 05/02 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν και την Παρασκευή 06/02 ο Ολυμπιακός την Βίρτους Μπολόνια.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του έμπειρου μέσου Moussa Sissoko που έρχεται στους “πράσινους” για να δώσει στοιχεία που λείπουν από το κέντρο υπό τις οδηγίες ενός προπονητή που ξέρει πολύ καλά. Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί τον άνθρωπο που έφερε τον 36χρονο μέσο στη Λεωφόρο με σκοπό να προσθέσει ποιότητα στο κέντρο της ομάδας […]

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του έμπειρου μέσου Moussa Sissoko που έρχεται στους “πράσινους” για να δώσει στοιχεία που λείπουν από το κέντρο υπό τις οδηγίες ενός προπονητή που ξέρει πολύ καλά. Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί τον άνθρωπο που έφερε τον 36χρονο μέσο στη Λεωφόρο με σκοπό να προσθέσει ποιότητα στο κέντρο της ομάδας […]