Euroleague: Οι διαιτητές στους αγώνες των «αιωίων» για την 26η αγωνιστική

Οι «αιώνιοι» μπαίνουν στον Φλεβάρη με «διαβολοβδομάδα» στο πρόγραμμα, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Ντουμπάι (03/02, 18:00) και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης (03/02, 21:15), για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Στον απογευματινό αγώνα των «ερυθρόλευκων» με την Ντουμπάι την διαιτιτική τριάδα θα αποτελέσουν οι Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μάνουελ Ατάρντ (Ιταλία), ενώ στο Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης, διαιτητές θα είναι οι Ιλία Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Γιακούμπ Ζαμοΐτσκι (Πολωνία).

Την Πέμπτη 05/02 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν και την Παρασκευή 06/02 ο Ολυμπιακός την Βίρτους Μπολόνια.