Eurobasket 2025: Το βίντεο του Γιάννη ενόψει της “μάχης” με την Τουρκία – “Δεν κερδίσαμε κάτι, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι”

Πυρετωδώς προετοιμάζεται η Εθνική ομάδα μπάσκετ για τον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket 2025 απέναντι στην Τουρκία που θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στις 21.00.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε στα social media του ένα βίντεο, το οποίο παρουσιάζει στιγμές του από τον προημιτελικό κόντρα στη Λιθουανία.

Επίσης, στο βίντεο φαίνεται και η ομιλία του προς τους συμπαίκτες του μετά τον προχθεσινό αγώνα, στη διάρκεια της οποίας τόνισε πως «δεν κερδίσαμε κάτι, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι».

Δείτε το βίντεο: https://twitter.com/Giannis_An34/status/1965868793009418312?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965868793009418312%7Ctwgr%5E8ddb2d99f4dfb6863812c08e213cd7e61104e1bf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fsports%2Farticle%2F1694292%2Fden-kerdisame-kati-ehoume-allo-ena-paihnidi-to-video-tou-gianni-enopsei-tou-imitelikou-sto-eurobasket%2F

Το βράδυ της Παρασκευής, η Εθνική ομάδα μετά την πρόκριση κόντρα στην Λιθουανία θα κοντραριστεί με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν, έχοντας ως στόχο τη μεγάλη πρόκριση και την εξασφάλιση ενός μεταλλίου για πρώτη φορά μετά το 2009.