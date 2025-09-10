Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ανακοινώθηκε και επίσημα η ώρα του μεγάλου ημιτελικού του EuroBasket 2025

Η ώρα του ημιτελικού Γερμανία - Φινλανδία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τη δική της μάχη για πρόκριση στον μεγάλο τελικό θα δώσει το βράδυ της Παρασκευής 12/9 η Ελλάδα κόντρα στην Τουρκία για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Συγκεκριμένα, η Εθνική ομάδα μετά την πρόκριση κόντρα στην Λιθουανία θα κοντραριστεί με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν, έχοντας ως στόχο την μεγάλη πρόκριση και την εξασφάλιση ενός μεταλλίου για πρώτη φορά μετά το 2009.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FIBA η Ελλάδα και η Τουρκία θα κοντραριστούν στον δεύτερο ημιτελικό που θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ της Παρασκευής 12/9, ενώ στον πρώτο ημιτελικό η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία.

