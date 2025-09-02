EuroBasket 2025: Το πανόραμα της διοργάνωσης – Οι ομάδες που έχουν προκριθεί

Μια αγωνιστική απομένει πλέον για το φινάλε της φάσης των ομίλων του EuroBasket 2025 μετά και τα παιχνίδια που έγιναν το βράδυ της Τρίτης 2/9.

Με τεράστια ανατροπή, η Ιταλία πήρε «χρυσή» νίκη επί της Ισπανίας, την τρίτη στον 3ο όμιλο, που της χάρισε και την πρόκριση στη φάση των «16». Το σύνολο του Τζιανμάρκο Ποτσέκο επικράτησε με 67-63 της «ρόχα» στη Λεμεσό, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους Ίβηρες (ρεκόρ 2-2) να τα παίζουν όλα για όλα στην τελευταία αγωνιστική της Α’ φάσης απέναντι στην Ελλάδα (4/9, 21:30) για την πρόκριση τους στα νοκ άουτ!

Την ίδια στιγμή, με την αποψινή νίκη της Ιταλίας η «γαλανόλευκη» ψάχνει μόνο το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο προκειμένου να τερματίσει στην 1η θέση του 3ου ομίλου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει να… κατρακυλήσει ακόμη και στην τέταρτη!

Αυτό θα γίνει αν χάσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην 5η αγωνιστική και την ίδια στιγμή η Βοσνία επικρατήσει της Γεωργίας, δημιουργώντας μία καταστροφική για την Ελλάδα τριπλή ισοβαθμία (μαζί με Βοσνία και Ισπανία) με ρεκόρ 3-2.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής του EuroBasket 2025 και η βαθμολογία των ομίλων:

1ος όμιλος

Εσθονία-Τουρκία 64-84

Πορτογαλία-Λετονία 62-78

Σερβία-Τσεχία 82-60

2ος όμιλος

Σουηδία-Μαυροβούνιο 81-87

Γερμανία-Μεγάλη Βρετανία 120-57

Φινλανδία-Λιθουανία 78-81

3ος όμιλος

Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 77-80

Κύπρος-Γεωργία 61-93

Ιταλία-Ισπανία 67-63

4ος όμιλος

Βέλγιο-Ισραήλ 89-92

Ισλανδία-Σλοβενία 79-87

Γαλλία-Πολωνία 83-76

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

1ος όμιλος

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Εσθονία – Πορτoγαλία (14:45)

Τσεχία – Λετονία (18:00)

Τουρκία – Σερβία (21:15)

2ος όμιλος

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Μαυροβούνιo – Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία – Σουηδία (16:30)

Φινλανδία – Γερμανία (20:30)

3ος όμιλος

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία – Γεωργία (15:00)

Ιταλία – Κύπρος (18:15)

Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

4ος όμιλος

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία – Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ – Σλοβενία (18:00)

Πολωνία – Βέλγιο (21:30)

*Οι ώρες των αγώνων στους «16» θα είναι 12:00, 15:15, 18:30 και 21:45 και θα αντιστοιχιστούν με τις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Νικητής 1 – Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)

10. Νικητής 2 – Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Νικητής 3 – Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)

12. Νικητής 4 – Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 – Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)