EuroBasket 2025: Τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16» – Το πανόραμα της διοργάνωσης
Ρίχνει αυλαία η πρώτη φάση την Πέμπτη 4/9
Τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16» του Eurobasket 2025 σχηματίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης 3/9.
Η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των ομάδων σε 1ο και 2ο όμιλο, έφερε και τα πρώτα ζευγάρια στα νοκ άουτ. Αύριο (4/9) τα σπουδαία για την Εθνική Ανδρών, με τη διεξαγωγή της 5ης και τελευταία αγωνιστικής σε 3ο και 4ο όμιλο.
Αναλυτικά:
Φάση των «16»
6/9
1.Λιθουανία – Λετονία
2.Τουρκία – Σουηδία
3.Γερμανία – Πορτογαλία
4.Σερβία – Φινλανδία
Το πρόγραμμα και οι βαθμολογίες στους ομίλους που απομένουν:
GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ)
5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Βοσνία – Γεωργία (15:00)
Ιταλία – Κύπρος (18:15)
Ισπανία – Ελλάδα (21:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
Ελλάδα 3-1*
Ιταλία 3-1*
Ισπανία 2-2
Γεωργία 2-2
Βοσνία 2-2
Κύπρος 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ – ΠΟΛΩΝΙΑ)
5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Γαλλία – Ισλανδία (15:00)
Ισραήλ – Σλοβενία (18:00)
Πολωνία – Βέλγιο (21:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
Γαλλία 3-1*
Ισραήλ 3-1*
Πολωνία 3-1*
Σλοβενία 2-2*
Βέλγιο 1-3
Ισλανδία 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
