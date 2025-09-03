EuroBasket 2025: Τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16» – Το πανόραμα της διοργάνωσης

Τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16» του Eurobasket 2025 σχηματίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης 3/9.

Η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των ομάδων σε 1ο και 2ο όμιλο, έφερε και τα πρώτα ζευγάρια στα νοκ άουτ. Αύριο (4/9) τα σπουδαία για την Εθνική Ανδρών, με τη διεξαγωγή της 5ης και τελευταία αγωνιστικής σε 3ο και 4ο όμιλο.

Αναλυτικά:

Φάση των «16»

6/9

1.Λιθουανία – Λετονία

2.Τουρκία – Σουηδία

3.Γερμανία – Πορτογαλία

4.Σερβία – Φινλανδία

Το πρόγραμμα και οι βαθμολογίες στους ομίλους που απομένουν:

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ)

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία – Γεωργία (15:00)

Ιταλία – Κύπρος (18:15)

Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 3-1*

Ιταλία 3-1*

Ισπανία 2-2

Γεωργία 2-2

Βοσνία 2-2

Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ – ΠΟΛΩΝΙΑ)

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία – Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ – Σλοβενία (18:00)

Πολωνία – Βέλγιο (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γαλλία 3-1*

Ισραήλ 3-1*

Πολωνία 3-1*

Σλοβενία 2-2*

Βέλγιο 1-3

Ισλανδία 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»