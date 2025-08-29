Eurobasket 2025: Οι επόμενοι αντίπαλοι της Εθνικής Ομάδας – Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

Η Εθνική ομάδα μπήκε με το “δεξί” στο Eurobasket 2025 μετά τη νίκη της με 75-66 επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση.

Παράλληλα, οι προσεχείς αντίπαλοι Ισπανοί, γνώρισαν την ήττα από τη Γεωργία (83-69) και άνοιξαν διάπλατα την πόρτα για πορεία πρωτιάς στην Ελλάδα, εφόσον συνεχίσει νικηφόρα και δεν «στραβοπατήσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα επόμενα ματς της Ελλάδας

Το Group C, στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα, επιστρέφει σε φουλ αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο με δύο αγωνιστικές. Αύριο (30/8, 18:15), η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κύπρο, με τη «γαλανόλευκη» ξεκάθαρο φαβορί απέναντι στους οικοδεσπότες, γεγονός που δίνει την ευκαιρία στον Σπανούλη να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής σε όλη τη 12άδα. Την Κυριακή (31/8), έρχεται η σειρά της Γεωργίας (15:00) η οποία έκανε την έκπληξη απέναντι στους Ισπανούς.

Την ίδια ώρα, δηλαδή στις 15:00 έχει οριστεί το ματς απέναντι στη Βοσνία, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ελλάδας στη Λεμεσό και την πρώτη φάση του Eurobasket 2025 ολοκληρώνονται την Πέμπτη (4/9, 21:30) απέναντι στην Ισπανία.

Σημειώνεται ότι τα ματς της Ελλάδας μεταδίδονται από την ΕΡΤ αλλά και τα κανάλια NovaSports.