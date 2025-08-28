Ελλάδα-Ιταλία 75-66: Με το δεξί η Εθνική στο EuroBasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε με νίκη το EuroBasket 2025, επικρατώντας της Ιταλίας με 75-66 στον Γ’ όμιλο. Η άμυνα «γρανίτης» και η ματσάρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έδωσαν στην ομάδα το προβάδισμα, ενώ ο Ντίνος Μήτογλου ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ελληνική ομάδα άντεξε στις επιθέσεις της Ιταλίας, με τον Παπανικολάου και τον Θανάση Αντετοκούνμπο να περιορίζουν τον Σιμόνε Φοντέκιο, που σκόραρε για πρώτη φορά μόλις 3:55 πριν από τη λήξη.

Η Εθνική πλέον στρέφεται στο επόμενο ματς με την Κύπρο (30/8, 18:15), έχοντας την ενθουσιώδη στήριξη του κόσμου στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66.