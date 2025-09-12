EuroBasket 2025: Η ημέρα, η ώρα και τα κανάλια του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Τουρκία και Γερμανία

Τουρκία και Γερμανία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025 διεκδικώντας το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Οι Τούρκοι πήραν την πρόκριση στον δεύτερο τελικό Eurobasket στην ιστορία τους κόντρα στην Εθνική ομάδα, καθώς εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη που έκαναν οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη.

Η πρώτη παρουσία της στην καταληκτική αναμέτρηση της διοργάνωσης ήταν το 2001, όταν ηττήθηκε με 78-69 από τη Γιουγκοσλαβία, στο Αμπντί Ιπεκτσί της Κωνσταντινούπολης. Συνολικά, η εθνική Τουρκίας έχει κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλια, καθώς το 2010 αγωνίστηκε στον τελικό του Μουντομπάσκετ, και τότε στην Κωνσταντινούπολη, όταν ηττήθηκε με 81-64.

Απέναντι της θα βρει την Γερμανία, που νίκησε με 98-86 την πρωτάρα σε ημιτελικό οποιασδήποτε διοργάνωσης Φινλανδία και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025. Αυτή είναι η τρίτη συμμετοχή της Γερμανίας σε τελικό Ευρωμπάσκετ, μετά από εκείνον του 1993 όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και του 2005 στο Βελιγράδι, όταν ηττήθηκε από την εθνική Ελλάδας.

Ο μεγάλος τελικός, θα διεξαχθεί την Κυριακή (14/9 21:00) και θα μεταδοθεί από το Novasports Start και την ΕΡΤ1.