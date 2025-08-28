Eurobasket 2025: Η Εθνική Ελλάδας κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία

Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ ρίχνεται απόψε στη μάχη του Eurobasket 2025, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:30 το βράδυ της Πέμπτης (28/8) και θα μεταδοθεί ζωντανά από ERT News και Novasports Start.

Η 12άδα της Εθνικής Ομάδας

Κώστας Σλούκας

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Βασίλης Τολιόπουλος

Δημήτρης Κατσίβελης

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Κώστας Παπανικολάου

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Θανάσης Αντετοκούνμπο

Κώστας Αντετοκούνμπο

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

Ντίνος Μήτογλου

Το πρόγραμμα της Εθνικής στο Eurobasket 2025

30/8: Κύπρος – Ελλάδα, 18:15 (ΕΡΤ1)

31/8: Γεωργία – Ελλάδα, 15:00 (ERT News)

2/9: Ελλάδα – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, 15:00 (ERT News)

4/9: Ισπανία – Ελλάδα, 21:30 (ΕΡΤ1)