Eurobasket 2025: Η Εθνική Ελλάδας κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία

Η 12άδα του Σπανούλη και το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της Ελλάδας

Eurobasket 2025: Η Εθνική Ελλάδας κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία
(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ ρίχνεται απόψε στη μάχη του Eurobasket 2025, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:30 το βράδυ της Πέμπτης (28/8) και θα μεταδοθεί ζωντανά από ERT News και Novasports Start.

Η 12άδα της Εθνικής Ομάδας

  • Κώστας Σλούκας
  • Τάιλερ Ντόρσεϊ
  • Βασίλης Τολιόπουλος
  • Δημήτρης Κατσίβελης
  • Γιαννούλης Λαρεντζάκης
  • Κώστας Παπανικολάου
  • Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
  • Γιάννης Αντετοκούνμπο
  • Θανάσης Αντετοκούνμπο
  • Κώστας Αντετοκούνμπο
  • Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
  • Ντίνος Μήτογλου

Το πρόγραμμα της Εθνικής στο Eurobasket 2025

30/8: Κύπρος – Ελλάδα, 18:15 (ΕΡΤ1)

31/8: Γεωργία – Ελλάδα, 15:00 (ERT News)

2/9: Ελλάδα – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, 15:00 (ERT News)

4/9: Ισπανία – Ελλάδα, 21:30 (ΕΡΤ1)

