Eurobasket 2025: Η Εθνική Ελλάδας κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία
Η 12άδα του Σπανούλη και το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της Ελλάδας
Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ ρίχνεται απόψε στη μάχη του Eurobasket 2025, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:30 το βράδυ της Πέμπτης (28/8) και θα μεταδοθεί ζωντανά από ERT News και Novasports Start.
Η 12άδα της Εθνικής Ομάδας
- Κώστας Σλούκας
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Βασίλης Τολιόπουλος
- Δημήτρης Κατσίβελης
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Κώστας Παπανικολάου
- Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
- Γιάννης Αντετοκούνμπο
- Θανάσης Αντετοκούνμπο
- Κώστας Αντετοκούνμπο
- Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
- Ντίνος Μήτογλου
Το πρόγραμμα της Εθνικής στο Eurobasket 2025
30/8: Κύπρος – Ελλάδα, 18:15 (ΕΡΤ1)
31/8: Γεωργία – Ελλάδα, 15:00 (ERT News)
2/9: Ελλάδα – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, 15:00 (ERT News)
4/9: Ισπανία – Ελλάδα, 21:30 (ΕΡΤ1)
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις