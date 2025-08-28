EuroBasket 2025: Ισραήλ – Ισλανδία 83-71 – Σόρκιν και Αβντίγια οδηγούν την πρεμιέρα με θρίαμβο

Το Ισραήλ έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο EuroBasket 2025, επικρατώντας 83-71 της Ισλανδίας. Με πρωταγωνιστές τον Ρόμαν Σόρκιν (31 πόντοι) και τον Ντένι Αβντίγια (20 πόντοι, 9 ριμπάουντ), οι Ισραηλινοί κυριάρχησαν στο δεύτερο ημίχρονο και αύξησαν τη διαφορά στους +17.

Παρά την προσπάθεια του Έλβαρ Φρίντρικσον (17 πόντοι), η Ισλανδία δεν μπόρεσε να ανατρέψει την κατάσταση.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιλμάζ, Βούλιτς, Μάτεγεκ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-19, 36-32, 60-52, 83-71

ΙΣΡΑΗΛ (Χαλάχμι): Κάρινγκτον 2, Σέγκεβ 2 (4 ριμπάουντ), Αβντίγια 20 (5/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 10/12 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ), Σόρκιν 31 (9/12 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Τίμορ 3 (1/2 τρίποντα), Μάνταρ 7 (1/3 τρίποντα, 6 ασίστ), Μένκο 4 (1/3 τρίποντα), Λέβι, Γκινάτ 7 (3/7 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ζούσμαν 6 (3/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Παλατίν 1

ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Πέντερσεν): Στέιναρσον, Χένινγκσον 9 (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο), Γκούντμουντσον 8 (4/8 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Φρίντρικσον 17 (3/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Άτλασον, Γιόνσον, Πάλσον 7 (2/5 τρίποντα), Χέρμανσον 4 (2/8 δίποντα, 0/6 τρίποντα), Γκούναρσον 5 (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο), Χλίνασον 13 (4/6 δίποντα, 5/10 βολές, 14 ριμπάουντ), Θράσταρσον 8 (6 ριμπάουντ), Μπγιόρνσον