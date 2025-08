Eurobasket 2025: Εκτός πεντάδας η Εθνική ομάδα

Δύο θέσεις πέφτει η Εθνική μπάσκετ στα νέα power rankings της FIBA, τα οποία δημοσιεύτηκαν ενόψει του Eurobasket 2025.

Στην 6η θέση υποχώρησε η «γαλανόλευκη» μένοντας οριακά εκτός της πρώτης πεντάδας.

Η Σερβία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Τουρκία και η Λετονία καταλαμβάνουν τις πρώτες πέντε θέσεις της λίστας, με την Eθνική μπάσκετ να ακολουθεί.

Την ίδια στιγμή, η προετοιμασία της Εθνικής συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, που ετοιμάζεται για την πρώτη του μεγάλη διοργάνωση ως head coach.

