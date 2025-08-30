Eurobasket 2025: Αποδοκιμασίες Πολωνών κατά την διάρκεια ανάκρουσης του εθνικού ύμνου του Ισραήλ (Βίντεο)
Εκκωφαντικός ο θόρυβος στο γήπεδο
Άκρως ηλεκτρισμένη ήταν η ατμόσφαιρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού Πολωνία – Ισραήλ στο Κατοβίτσε σε αγώνα που έγινε στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής του EuroBasket 2025.
Η εμπόλεμη κατάσταση στη Γάζα έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις σχετικά με τη συμμετοχή των Ισραηλινών στη διοργάνωση, καθώς πολλές φορές δεν γίνεται αποδεκτή.
Αποκορύφωμα σε αυτές τις αντιδράσεις ήταν οι τεράστιες αποδοκιμασίες στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου του Ισραήλ δημιουργώντας εκκωφαντικό θόρυβο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις