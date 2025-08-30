Eurobasket 2025: Αποδοκιμασίες Πολωνών κατά την διάρκεια ανάκρουσης του εθνικού ύμνου του Ισραήλ (Βίντεο)

Άκρως ηλεκτρισμένη ήταν η ατμόσφαιρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού Πολωνία – Ισραήλ στο Κατοβίτσε σε αγώνα που έγινε στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής του EuroBasket 2025.

Η εμπόλεμη κατάσταση στη Γάζα έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις σχετικά με τη συμμετοχή των Ισραηλινών στη διοργάνωση, καθώς πολλές φορές δεν γίνεται αποδεκτή.

L’hymne israelienne sifflée à Katowice avant Pologne – Israël. pic.twitter.com/rDnFe8QTeQ— Alexandre Lacoste (@Alex__Lacoste) August 30, 2025

Αποκορύφωμα σε αυτές τις αντιδράσεις ήταν οι τεράστιες αποδοκιμασίες στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου του Ισραήλ δημιουργώντας εκκωφαντικό θόρυβο.