ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική πόλο ανδρών: Με Ιταλία η «μάχη» για το χάλκινο – Η ημέρα και η ώρα του μικρού τελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Θα τα δώσει όλα για το πρώτο μετάλλιο στην διοργάνωση

Εθνική πόλο ανδρών: Με Ιταλία η «μάχη» για το χάλκινο – Η ημέρα και η ώρα του μικρού τελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Την Ιταλία θα βρει απέναντι της η Εθνική πόλο ανδρών στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Συγκεκριμένα, η Εθνική ομάδα μετά την ήττα της από την Ουγγαρία στον ημιτελικό είδε το βράδυ της Παρασκευής 23/1 την Ιταλία να χάνει με 17-13 από την Σερβία και να γίνεται το «εμπόδιο» που θα πρέπει να ξεπεράσει η Ελλάδα για να πάρει το πρώτο της μετάλλιο στην διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (25/01) στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Από εκεί και πέρα, στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, η οικοδέσποινα Σερβία θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
