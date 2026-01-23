Εθνική πόλο ανδρών: Με Ιταλία η «μάχη» για το χάλκινο – Η ημέρα και η ώρα του μικρού τελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Θα τα δώσει όλα για το πρώτο μετάλλιο στην διοργάνωση
Την Ιταλία θα βρει απέναντι της η Εθνική πόλο ανδρών στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Βελιγράδι.
Συγκεκριμένα, η Εθνική ομάδα μετά την ήττα της από την Ουγγαρία στον ημιτελικό είδε το βράδυ της Παρασκευής 23/1 την Ιταλία να χάνει με 17-13 από την Σερβία και να γίνεται το «εμπόδιο» που θα πρέπει να ξεπεράσει η Ελλάδα για να πάρει το πρώτο της μετάλλιο στην διοργάνωση.
Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (25/01) στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Από εκεί και πέρα, στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, η οικοδέσποινα Σερβία θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία.
