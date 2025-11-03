Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική ποδοσφαίρου: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για Σκωτία και Λευκορωσία – Μέσα οι Κωστούλας και Τριάντης

Νέα πρόσωπα για τα παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026

Εθνική ποδοσφαίρου: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για Σκωτία και Λευκορωσία – Μέσα οι Κωστούλας και Τριάντης
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Τις κλήσεις για τα τελευταία παιχνίδια της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 αποκάλυψε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής κάλεσε για πρώτη φορά στην Εθνική ποδοσφαίρου -ενόψει των ματς με Σκωτία (15/11, 21:45) και Λευκορωσία (18/11, 21:45)- τους Μπάμπη Κωστούλα και Νεκτάριο Τριάντη. Εκτός κλήσεων έμειναν λόγω τραυματισμών οι Μαυροπάνος και Μπακασέτας, αλλά και ο Δουβίκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι η εθνική δεν έχει ελπίδες πρόκρισης μετά τις ήττες  από Σκωτία και Δανία τον Οκτώβριο.

Οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Κωστούλας, Τριάντης.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ