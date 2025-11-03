Εθνική ποδοσφαίρου: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για Σκωτία και Λευκορωσία – Μέσα οι Κωστούλας και Τριάντης
Νέα πρόσωπα για τα παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026
Τις κλήσεις για τα τελευταία παιχνίδια της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 αποκάλυψε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής κάλεσε για πρώτη φορά στην Εθνική ποδοσφαίρου -ενόψει των ματς με Σκωτία (15/11, 21:45) και Λευκορωσία (18/11, 21:45)- τους Μπάμπη Κωστούλα και Νεκτάριο Τριάντη. Εκτός κλήσεων έμειναν λόγω τραυματισμών οι Μαυροπάνος και Μπακασέτας, αλλά και ο Δουβίκας.
Να θυμίσουμε ότι η εθνική δεν έχει ελπίδες πρόκρισης μετά τις ήττες από Σκωτία και Δανία τον Οκτώβριο.
Οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς:
Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Κωστούλας, Τριάντης.
