Εθνική ποδοσφαίρου: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για Σκωτία και Λευκορωσία – Μέσα οι Κωστούλας και Τριάντης

Τις κλήσεις για τα τελευταία παιχνίδια της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 αποκάλυψε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής κάλεσε για πρώτη φορά στην Εθνική ποδοσφαίρου -ενόψει των ματς με Σκωτία (15/11, 21:45) και Λευκορωσία (18/11, 21:45)- τους Μπάμπη Κωστούλα και Νεκτάριο Τριάντη. Εκτός κλήσεων έμειναν λόγω τραυματισμών οι Μαυροπάνος και Μπακασέτας, αλλά και ο Δουβίκας.

Να θυμίσουμε ότι η εθνική δεν έχει ελπίδες πρόκρισης μετά τις ήττες από Σκωτία και Δανία τον Οκτώβριο.

Οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Κωστούλας, Τριάντης.