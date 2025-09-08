Ελλάδα-Δανία: Έπεσε στην 3η θέση η Εθνική και τελικός με Σκωτία – Η βαθμολογία του ομίλου

Ανώμαλη προσγείωση για την Εθνική ομάδα που ηττήθηκε με 3-0 από την Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Δανία «προσγείωσε» πολύ… απότομα την Ελλάδα και με μία πολύ καθαρή κι εύκολη νίκη με 3-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» -χάρις στα γκολ των Ντάμσγκααρντ (32′), Κρίστενσεν (62′) και Χόιλουντ (81′) – πάτησε στην κορυφή του 3ου ομίλου της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026.

Μαζί με τους Δανούς είναι πλέον στο «ρετιρέ» του ομίλου και η Σκωτία (4 βαθμοί), η οποία την ίδια ώρα πέρασε απ’ τη Λευκορωσία με το άνετο 2-0 και πλέον η «γαλανόλευκη» ομάδα -που έπεσε στην 3η θέση της βαθμολογίας- θα πάει στις 9 Οκτωβρίου στη Γλασκώβη για έναν πρόωρο «τελικό» με τους Σκωτσέζους, προκειμένου να μην χάσει την επαφή της με τις δύο πρώτες θέσεις.

Η βαθμολογία του ομίλου μετά το Ελλάδα – Δανία

Αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα του ομίλου της Ελλάδας έχει ως εξής

9/10: Σκωτία – Ελλάδα, Λευκορωσία – Δανία

12/10: Δανία – Ελλάδα, Σκωτία – Λευκορωσία

15/11: Ελλάδα – Σκωτία, Δανία – Λευκορωσία