Εργκίν Αταμάν: Παρακολούθησε τον γιο του στο Παιδικό β’ του Παναθηναϊκού στην Τουρκία

Στην Τουρκία βρέθηκε ο Εργκίν Αταμάν για να παρακολουθήσει το Παιδικό β’ του Παναθηναϊκού, σε αγώνα που αγωνιζόταν και ο γιος του, Σαρπ Αταμάν.

Το Παιδικό β΄ των «πρασίνων» ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να πραγματοποιήσουν φιλικές αναμετρήσεις με την Ακαδημία του Ιμπραΐμ Κουτλουάι και την Ακαδημία του Τζέντι Όσμαν. Το παρών έδωσε και ο Τούρκος τεχνικός για χάρη του γιού του που αγωνίζεται στο Παιδικό τμήμα.