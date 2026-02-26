Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Εργκίν Αταμάν: Παρακολούθησε τον γιο του στο Παιδικό β’ του Παναθηναϊκού στην Τουρκία

Το τμήμα ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη

ΠΗΓΗ: PAOBCACADEMY
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Στην Τουρκία βρέθηκε ο Εργκίν Αταμάν για να παρακολουθήσει το Παιδικό β’ του Παναθηναϊκού, σε αγώνα που αγωνιζόταν και ο γιος του, Σαρπ Αταμάν.

Το Παιδικό β΄ των «πρασίνων» ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να πραγματοποιήσουν φιλικές αναμετρήσεις με την Ακαδημία του Ιμπραΐμ Κουτλουάι και την Ακαδημία του Τζέντι Όσμαν. Το παρών έδωσε και ο Τούρκος τεχνικός για χάρη του γιού του που αγωνίζεται στο Παιδικό τμήμα.

