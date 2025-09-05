Εργκίν Αταμάν κατά FIBA: Γελοίο να παίζουμε αγώνα νοκ-άουτ στις 12:00

Ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση της FIBA σχετικά με την ώρα διεξαγωγής του αγώνα της Τουρκίας στο Eurobasket 2025.

Το τουρκικό συγκρότημα πέρασε αήττητο από τον όμιλό του και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα των αγώνων της φάσης των “16” το Σάββατο, αντιμετωπίζοντας τη Σουηδία στη Λετονία.

Ο Τούρκος κόουτς, μιλώντας στην τουρκική τηλεόραση, χαρακτήρισε «γελοίο» το γεγονός ότι η πρώτη ομάδα του ομίλου θα παίξει τόσο νωρίς, τονίζοντας την έλλειψη σεβασμού από τη FIBA:

“Δεν μου αρέσει η έλλειψη σεβασμού της FIBA απέναντί μας, απέναντι στην πρώτη ομάδα του ομίλου, η οποία τερμάτισε αήττητη. Πρέπει να παίξουμε τον αγώνα νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι αύριο. Είναι γελοίο. Είμαστε εδώ 15 ημέρες και παίζουμε τον πιο σημαντικό αγώνα της φάσης των νοκ-άουτ, έναν αγώνα αποκλεισμού, στις 12 το μεσημέρι” ανέφερε.

Παρά τη δυσαρέσκεια, ο Αταμάν παρέμεινε αισιόδοξος για την πορεία της Τουρκίας: “Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, ακόμα και αν παίξουμε στις τρεις το πρωί, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε στη φάση των μεταλλίων”.