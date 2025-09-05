Ντόντσιτς: «Έπρεπε να κάνω κάτι στην τουαλέτα» – Η αιχμηρή απάντηση για τον λόγο που δεν ήταν παρών στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ

Με 106 – 96 η Σλοβενία πανηγύρισε τη νίκη της επί του Ισραήλ ολοκληρώνοντας την παρουσία της στη φάση των ομίλων του Eurobasket 2025.

Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Λούκα Ντόντσιτς που έκανε μία εκπληκτική εμφάνιση δεν βρισκόταν στο παρκέ, όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ. Ο ίδιος μετά το τέλος της αναμέτρησης δεν δίστασε να απαντήσει, κάνοντας ένα αιχμηρό σχόλιο.

