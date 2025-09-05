Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ντόντσιτς: «Έπρεπε να κάνω κάτι στην τουαλέτα» – Η αιχμηρή απάντηση για τον λόγο που δεν ήταν παρών στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ

Έκανε εκπληκτική εμφάνιση με 37 πόντους

Ντόντσιτς: «Έπρεπε να κάνω κάτι στην τουαλέτα» – Η αιχμηρή απάντηση για τον λόγο που δεν ήταν παρών στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ
Με 106 – 96 η Σλοβενία πανηγύρισε τη νίκη της επί του Ισραήλ ολοκληρώνοντας την παρουσία της στη φάση των ομίλων του Eurobasket 2025.

Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Λούκα Ντόντσιτς που έκανε μία εκπληκτική εμφάνιση δεν βρισκόταν στο παρκέ, όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ. Ο ίδιος μετά το τέλος της αναμέτρησης δεν δίστασε να απαντήσει, κάνοντας ένα αιχμηρό σχόλιο.

«Επειδή έπρεπε να κάνω κάτι στην τουαλέτα. Αν σας ενδιαφέρει και αυτό, τότε δεν ξέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

