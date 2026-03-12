Εμμανουήλ Καραλής: Στην έβδομη θέση στο μίτινγκ επί κοντώ της Ουψάλα

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την έβδομη θέση με άλμα στα 5,80μ. στο μίτινγκ επί κοντώ που διεξήχθη στην Ουψάλα, στο «σπίτι» του Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με άκυρη προσπάθεια, βρήκε ρυθμό και πέρασε με άνεση τα 5,80μ., ενώ όλες οι προσπάθειές του στα 6,00 μ. ήταν άκυρες.

Με άκυρη προσπάθεια ξεκίνησε τον αγώνα του Καραλής, αλλά σύντομα βρήκε ρυθμό και πέρασε με άνεση τα 5,80 μέτρα, επιτυγχάνοντας ένα μεγάλο άλμα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αποφάσισε να μην επιχειρήσει τα 5,90 μέτρα και συνέχισε απευθείας στο επόμενο ύψος, τα 6,00 μέτρα. Ωστόσο, όλες οι προσπάθειές του στα 6,00 μ. -τρεις συνολικά- ήταν άκυρες, με τον πήχη να τον «βρίσκει» κατά την κάθοδο στο δεύτερο άλμα που επιχείρησε.

Παρά τις άκυρες προσπάθειες στα υψηλότερα ύψη, ο Έλληνας αθλητής έδειξε σταθερότητα και δυνατότητα για μεγάλα άλματα.