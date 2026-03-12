Εμμανουήλ Καραλής: Αναδείχθηκε αθλητής του μήνα στην Ευρώπη από την Ομοσπονδία στίβου

Μια ακόμη διάκριση για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος την Πέμπτη 12/3 αναδείχθηκε αθλητής του μήνα στην Ευρώπη από την Ομοσπονδία στίβου.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας αθλητής μετά το τεράστιο άλμα στα 6.17μ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία είδε την Ομοσπονδία στίβου να τον αναδεικνύει ως αθλητή του μήνα στην Ευρώπη.

Μάλιστα, ο Εμμανουήλ Καραλής με βίντεο του ευχαρίστησε άπαντες για αυτή τη διάκριση.