Εμμανουήλ Καραλής: Αναδείχθηκε αθλητής του μήνα στην Ευρώπη από την Ομοσπονδία στίβου

Ευχαρίστησε τον κόσμο ο Έλληνας αθλητής

(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Μια ακόμη διάκριση για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος την Πέμπτη 12/3 αναδείχθηκε αθλητής του μήνα στην Ευρώπη από την Ομοσπονδία στίβου.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας αθλητής μετά το τεράστιο άλμα στα 6.17μ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία είδε την Ομοσπονδία στίβου να τον αναδεικνύει ως αθλητή του μήνα στην Ευρώπη.

Μάλιστα, ο Εμμανουήλ Καραλής με βίντεο του ευχαρίστησε άπαντες για αυτή τη διάκριση.

