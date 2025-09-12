Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Στήθηκαν γιγαντοοθόνες στο Σύνταγμα για τον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket 2025
Ελλάδα – Τουρκία: Στήθηκαν γιγαντοοθόνες στο Σύνταγμα για τον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket 2025

Πλήθος κόσμου στο σημείο

Ελλάδα – Τουρκία: Στήθηκαν γιγαντοοθόνες στο Σύνταγμα για τον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket 2025
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI
H Ελλάδα δίνει τη δική της μεγάλη μάχη στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 κόντρα στην Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής με στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης την Κυριακή 14/9 (21:00).

Μάλιστα, ήδη στην πλατεία Συντάγματος έχουν στηθεί δυο μεγάλες γιγαντοοθόνες θα μεταδώσουν σε απευθείας σύνδεση με την ΕΡΤ 1, τον κρίσιμο αγώνα.

