Ελλάδα – Τουρκία: Στήθηκαν γιγαντοοθόνες στο Σύνταγμα για τον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket 2025
Πλήθος κόσμου στο σημείο
H Ελλάδα δίνει τη δική της μεγάλη μάχη στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 κόντρα στην Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής με στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης την Κυριακή 14/9 (21:00).
Μάλιστα, ήδη στην πλατεία Συντάγματος έχουν στηθεί δυο μεγάλες γιγαντοοθόνες θα μεταδώσουν σε απευθείας σύνδεση με την ΕΡΤ 1, τον κρίσιμο αγώνα.
