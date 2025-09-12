Ελλάδα – Τουρκία: Ένταση και αντεγκλήσεις ανάμεσα σε οπαδούς στη Ρίγα (Βίντεο)

Ένταση σημειώθηκε μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025 στην Ρίγα της Λετονίας.

Συγκεκριμένα, μετά τη λήξη του αγώνα, όπου η Τουρκία επικράτησε της Εθνικής ομάδας και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής 14/9 κάποιοι από τους Έλληνες φιλάθλους είχαν συμπλοκή με Τούρκους οπαδούς έξω από το γήπεδο και λίγο έλειψαν τα χειρότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων τα πνεύματα ηρέμησαν.