Ελλάδα – Τουρκία: Ατάκα «φωτιά» από τον Αταμάν – «Κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο»

«Φωτιά» έβαλε στον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία για το EuroBasket 2025 o προπονητής των Τούρκων Εργκίν Αταμάν με δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε μεταξύ άλλων ο Τούρκος προπονητής, «ο Σπανούλης λέει για λίγες βολές, εγώ ότι κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει να τα σφυρίξουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κανείς προπονητής δεν μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα. Είμαι περήφανος για τον Σαμοντούροβ. Ο Σπανούλης έχει μάθει κάποια πράγματα από εμένα. Τον άκουσα στην Κύπρο να λέει για τις λίγες βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο και είδα χθες σούταρε 16. Εγώ λεώ ότι ο κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει οι διαιτητές να τα σφυρίξουν» είπε ο Τούρκος τεχνικός.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τον αγώνα με την Ελλάδα: «Στην Euroleague, στα play-offs αντιμετώπισα την προηγούμενη ομάδα μου, την Εφές. Ήταν συναισθηματικά τα play-offs για εμένα. Τώρα στην Ελλάδα είναι πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξέρω πως είναι σημαντική η Εθνική για την Ελλάδα, το ίδιο και για την Τουρκία. Έχουμε καλή ομάδα και θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Η Ελλάδα έχει πολύ έμπειρους παίκτες, όχι μόνο τον Γιάννη. Ο Σλούκας, ο Παπανικολάου, ο Μήτογλου, ο Ντόρσεϊ. Είναι πολύ καλοί. Έχουν πολύ εμπειρία. Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, ίσως ένα από τα καλύτερα ματς στο τουρνουά μετά τον αγώνα με την Σερβία».

Για τον Βασίλη Σπανούλη: «Ο Σπανούλης είναι καλός προπονητής. Το έδειξε στην Ελλάδα όταν προπονούσε στο Περιστέρι. Το έδειξε στη Μονακό. Είναι έξυπνος. Όταν ο Σπανούλης έπαιζε μπάσκετ ήταν ο πιο έξυπνος παίκτης στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν είναι περίπλοκο άθλημα. Έχει βρει χημεία με έμπειρους παίκτες. Παίζουν πολύ καλά. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες στο μπάσκετ, τον Γιάννη, τον χρησιμοποιεί πολύ καλά. Η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Σπανούλης έκανε τρομερή δουλειά».

Για τον Τζέντι Όσμαν: «Ο Τζέντι δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Ο τραυματισμός είναι πολύ σοβαρός. Το μόνο θετικό για εμάς είναι ότι δεν υπάρχει κάταγμα κοπώσεως στο πόδι του. Δεν είναι ο αστράγαλος, είναι το πόδι του. Έχει χτυπήσει στο πόδι του. Οι ιατροί θα προσπαθήσουν να τον θεραπεύσουν. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι στο 100%. Αύριο δεν θα μπορέσει να προπονηθεί. Θα δούμε την κατάστασή του την μέρα του αγώνα. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Αυτό το ματς δεν έχει δικαιολογίες για εμάς. Πρέπει να βρούμε λύσεις ακόμα και αν δεν παίξει».

Για το Final Four στην Αθήνα: «Έστειλα τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους μάνατζερ στον Παναθηναϊκό γιατί έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια και στην Ευρωλίγκα, είναι έξυπνοι. Αν το παιχνίδι είναι σόου, το ΟΑΚΑ είναι το καλύτερο γήπεδο με μεγάλη διαφορά σε όλη την Ευρώπη. Και η Αθήνα μία από τις καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Θα είναι πολύ συναισθηματικό και ωραίο το Final Four. Ελπίζω να είμαι εκεί με τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα είμαστε εμείς εκεί ή κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Θα είναι μια μεγάλη μάχη, όπως κάθε χρόνο. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ γιατί όλοι θα απολαύσουν μια πραγματικά μπασκετική ατμόσφαιρα».