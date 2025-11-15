Ελλάδα – Σκωτία: Έκανε το 3-0 με τον Τζόλη η Εθνική – Απάντησαν με δυο γκολ οι φιλοξενούμενοι (Βίντεο)

Η Εθνική Ελλάδας ήταν ασταμάτητη στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Σκωτία το βράδυ του Σαββάτου 15/11.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Τζόλης με ένα πανέμορφο σουτ από μακρινή απόσταση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γκόρντον και έγραψε το 3-0 στο 63ο λεπτό του αγώνα.

Δυο λεπτά αργότερα ο Ντόακ, μείωσε σε 3-1 για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Κρίστι στο 70′ έκανε το 3-2.

Να θυμίσουμε, ότι στο 57ο λεπτό ο Καρέτσας μετά από τρομερή ενέργεια του Τεττέη είχε γράψει το 2-0, ενώ το σκορ είχε ανοίξει ο Μπακασέτας στο 7ο λεπτό.