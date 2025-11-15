Ελλάδα – Σκωτία: Χτύπησε ξανά ο Μπακασέτας για το 1-0 της Εθνικής ομάδας
Ωραίο ξεκίνημα της Εθνικής
Η Εθνική Ελλάδας μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με την Σκωτία και άνοιξε το σκορ με τον Τάσο Μπακασέτα.
Συγκεκριμένα, στο 7ο λεπτό ο Βαγγέλης Παυλίδης με ωραία ενέργεια βγήκε απέναντι από τον Γκόρντον αλλά ο τερματοφύλακας της Σκωτίας τον νίκησε.
Όμως, ο Τάσος Μπακασέτας πήρε το ριμπάουντ και με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις