Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15 (2ο ημίχρονο): LIVE ο μεγάλος ημιτελικός του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών δίνει το απόγευμα της Παρασκευής 23/1 τη δική της μάχη στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι κόντρα στην Ουγγαρία.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου θα σταθούν στην αφετηρία του μεγάλου αγώνα με την αυτοπεποίθηση που τους δίνουν, αφενός οι έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο τουρνουά, αφετέρου η γενική παραδοχή ότι μέχρι τώρα είναι η καλύτερη ομάδα στη σερβική πρωτεύουσα, γνωρίζοντας όμως παράλληλα ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία σε ένα νοκ-άουτ ματς, μεταξύ δύο περίπου ισοδύναμων αντιπάλων, όπου όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες.

Σαν κι αυτές που έχουν στερήσει από τη «γαλανόλευκη» κάποιες πολύ μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια, ένας «δαίμονας» που η ελληνική ομάδα πρέπει κάποτε να… ξορκίσει, όχι μόνο για να ανέβει στο βάθρο ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά κυρίως για να φτάσει στην κορυφή, στην οποία στοχεύει σταθερά την τελευταία πενταετία. Και την οποία αξίζει, θα μπορούσε να προσθέσει κάποιος, αλλά αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.

Με την ασταμάτητη προέλασή της στις πρώτες δύο φάσεις της διοργάνωσης, η εθνική κατάφερε να φτάσει -με το απόλυτο νικών και βαθμών- στην τετράδα, μόλις για τρίτη φορά στις 21 συμμετοχές της στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Το 1999 στη Φλωρεντία, με προπονητή τον Κούλη Ιωσηφίδη, η ελληνική ομάδα ηττήθηκε από Κροατία και Ιταλία και έμεινε στην τέταρτη θέση, όπως συνέβη και πριν από δέκα χρόνια. Το 2016, στο ίδιο γήπεδο (Belgrade Arena) και με τον ίδιο προπονητή (Βλάχο), ήταν η Σερβία και η Ουγγαρία που άφησαν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εκτός βάθρου. Ακολούθησαν τέσσερις διαδοχικοί αποκλεισμοί στα προημιτελικά και τώρα, επιστρέφοντας στο Βελιγράδι, η «γαλανόλευκη» είναι ξανά στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, χωρίς αυτό να της αρκεί σε καμία περίπτωση.