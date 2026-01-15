Ελλάδα – Κροατία: Η αδιανόητη γκολάρα του Αργυρόπουλου (Βίντεο)

Ένα τρομερό γκολ σημείωσε ο Αργυρόπουλος κατά τη διάρκεια του αγώνα πόλο ανδρών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κροατία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι.

Συγκεκριμένα, ο άσος της Εθνικής ομάδας με γυριστό διαγώνιο κεραυνό από τα έξι μέτρα, πέτυχε το γκολ του πρωταθλήματος για το 11-9 με 02:53 να απομένουν για τη λήξη του αγώνα.

Δείτε το βίντεο