Ελλάδα – Κροατία 11-10: Μεγάλη νίκη και φουλ για μετάλλιο (Βίντεο)

Η Εθνική πόλο ανδρών πήρε σπουδαία νίκη με 11-10 κόντρα στην Κροατία για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Η Εθνική ομάδα με αυτή τη νίκη έκανε το 3/3 και πλέον μπήκε στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης με τεράστιο προβάδισμα για πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Παρότι αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3.13, λόγω αποβολής του Γενηδουνιά για βιαιοπραγία, η ελληνική ομάδα επικράτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης των “χρβάτσκι” (μετά από 13 αγώνες με τέσσερις ισοπαλίες και εννέα ήττες) και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην τετράδα της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα συνεχίσει τους αγώνες του στον ΣΤ΄ όμιλο της Β΄ φάσης, όπου εκκινεί με έξι βαθμούς και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Τουρκία, την Ιταλία και τη Ρουμανία.