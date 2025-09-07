Ελλάδα – Ισραήλ: Οι διαιτητές της αναμέτρησης για τη φάση των «16» του EuroBasket 2025

Η Ελλάδα δίνει το βράδυ της Κυριακής 7/9 (21:45) τη δική του μάχη κόντρα στο Ισραήλ για τη φάση των 16 του EuroBasket 2025 στη Ρίγα της Λετονίας.

Συγκεκριμένα, η Εθνική ομάδα θέλει να πάρει τη νίκη και την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης όπου την περιμένει η Λιθουανία.

Μάλιστα, το μεσημέρι της Κυριακής 7/9 ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της αναμέτρησης από την FIBA. Οι Γιόχαν Ρόσο (Γαλλία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Λούις Καστίγιο (Ισπανία) ορίστηκαν να σφυρίξουν την αναμέτρηση.