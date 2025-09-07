Ελλάδα – Ισραήλ 67-59 (3ο δεκάλεπτο): LIVE η μεγάλη μάχη της Εθνικής για την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket 2025

Η Ελλάδα κοντράρεται με το Ισραήλ για τη φάση των 16 του Eurobasket 2025 και θέλει τη νίκη για να προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης όπου περιμένει η Λιθουανία.

Οι Έλληνες διεθνείς πέτυχαν τέσσερις νίκες στους πέντε αγώνες τους στη Λεμεσό, ενώ οι Ισραηλινοί ταξίδεψαν στη Ρίγα για την τελική φάση με ρεκόρ 3-2.

Ο στόχος της πρόκρισης στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ δεν δικαιολογεί… έπαρση από την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έστω κι αν η αλήθεια είναι πως η εθνική Ελλάδας διαθέτει, πράγματι, περισσότερη ποιότητα, από το Ισραήλ και είναι το φαβορί!

Σε 40 λεπτά… τα πάντα μπορούν να συμβούν σε έναν αγώνα, εξάλλου. Το Ισραήλ διαθέτει την κορυφαία ομάδα όλων των εποχών, με ηγέτη τον γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς Ντένι Αβντίγια και σίγουρα θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στον Ομοσπονδιακό τεχνικό της «γαλανόλευκης», Βασίλη Σπανούλη. Η εθνική θέλει να βάλει τα τρίποντα, όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανοίγει χώρους (παίρνοντας τους αμυντικούς μαζί του) για να σουτάρουν οι συμπαίκτες του. Με τους περισσότερους παίκτες της να έχουν βρεθεί σε πολλά φάιναλ φορ Euroleague, η «γαλανόλευκη» έχει λύσεις, ακόμη κι όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν σκοράρει. Όπως φάνηκε στην 1η περίοδο της καταληκτικής αναμέτρησης με την Ισπανία, στον 3ο όμιλο, επί κυπριακού εδάφους.

Τα επιθετικά ριμπάουντ αποτελούν την… Αχίλλειο πτέρνα των Ελλήνων διεθνών , τομέα στον οποίο αν κυριαρχήσουν, η ζωή τους θα γίνει πιο εύκολη, απέναντι σε μία ομάδα που πάει -όπως και η Ελλάδα- σε υψηλό σκορ, ενώ έχει αποδείξει πως -όταν θέλει- μπορεί να παίξει πιεστική άμυνα. Αν καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ, η «επίσημη αγαπημένη» θα βρει στον δρόμο της στους «8» τη Λιθουανία που χθες (6/9) απέκλεισε τη Λετονία.