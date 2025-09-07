Ελλάδα – Ισραήλ: «Καυτός» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πρώτο ημίχρονο – Πέτυχε 21 πόντους με 10/11 δίποντα (Βίντεο)
Ασταμάτητος ο άσος της Εθνικής ομάδας
«Όργια» κόντρα στο Ισραήλ για την Ελλάδα κάνει στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης για τη φάση των 16 του Eurobasket 2025 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» σε 12:19 λεπτά συμμετοχής έχει σημειώσει 21 πόντους με 10/11 δίποντα και 1/2 βολές ενώ έχει και 3 ριμπάουντ.
Δείτε τις φάσεις
HERE COMES THE GREEK FREAK 🇬🇷#EUROBASKET pic.twitter.com/MKDlQNT49a— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
GIANNIS IS FREAKING 😱#EuroBasket pic.twitter.com/iQWTnCwfDb— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
"They have to come up with something to slow down Antetokounmpo."
You're right.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/6HlTQ8H02d— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
