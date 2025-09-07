«Η ώρα της μεσαίας τάξης»: Πώς αξιολογείτε τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις Μητσοτάκη; Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Ισραήλ: «Καυτός» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πρώτο ημίχρονο – Πέτυχε 21 πόντους με 10/11 δίποντα (Βίντεο)

Ασταμάτητος ο άσος της Εθνικής ομάδας

Ελλάδα – Ισραήλ: «Καυτός» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πρώτο ημίχρονο – Πέτυχε 21 πόντους με 10/11 δίποντα (Βίντεο)
Eurokinissi
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

«Όργια» κόντρα στο Ισραήλ για την Ελλάδα κάνει στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης για τη φάση των 16 του Eurobasket 2025 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» σε 12:19 λεπτά συμμετοχής έχει σημειώσει 21 πόντους με 10/11 δίποντα και 1/2 βολές ενώ έχει και 3 ριμπάουντ.

Δείτε τις φάσεις

