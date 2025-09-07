Ελλάδα – Ισραήλ: H ώρα και το κανάλι που θα δείτε live τον αγώνα για το EuroBasket 2025

Μετά τη χθεσινή νίκη έκπληξη της Φινλανδίας κόντρα στη Σερβία που έμεινε εκτός οκτάδας του EuroBasket 2025 η Ελλάδα θέλει να αποτρέψει αντίστοιχο σενάριο, απόψε στις 21.45, στον αγώνα της κόντρα στο Ισραήλ.

Βασίλης Σπανούλης: «Θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ»

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας Βασίλης Σπανούλης ενόψει της αναμέτρησης με το Ισραήλ για το EuroBasket 2025 ρωτήθηκε για όσα συμβαίνουν στην Γάζα.

Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια των δηλώσεων του, ο Σπανούλης ρωτήθηκε αν θα υπάρξει κάποια κίνηση διαμαρτυρίας κατά την διάρκεια της αναμέτρησης.

«Θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ και πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω μόνο για μπάσκετ» ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός.

«Το μπάσκετ έχει αλλάξει στην Ευρώπη, όλοι παίζουν πολύ γρήγορα. Το Ισραήλ παίζει ένα up tempo παιχνίδι, παίζει ελεύθερα, προσπαθούν με διάφορες άμυνες, με κάποιες ζώνες, να αλλάξουν τον ρυθμό. Ξέρουμε την ισραηλινή σχολή και από τη Μακάμπι που παίζει αυτές τις άμυνες. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι μας και να καταλάβουμε ότι μπαίνοντας πλέον στα νοκ άουτ παιχνίδια πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά».

«Ο Άβντιγια έχει κάνει μεγάλο step up τον τελευταίο χρόνο στο ΝΒΑ με το Πόρτλαντ, ενώ κι εδώ κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Είναι ένας πολύ μοντέρνος φόργουορντ, κατεβάζει την μπάλα, σουτάρει, είναι πολύ δυναμικός, πολύ εκρηκτικός. Εμείς έχουμε το πλάνο μας για να τον αντιμετωπίσουμε, τόσο αυτόν όσο και τους υπόλοιπους παίκτες» είπε στη συνέχεια ο Σπανούλης για να προσθέσει:

«Το πιο σημαντικό πριν τα νοκ άουτ είναι εξω-μπασκετικό, όχι μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, πίστη, αυτοπεποίθηση και να λειτουργείς ως ομάδα μέσα στο γήπεδο, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Να είμαστε πολύ δυνατοί πνευματικά για να αντεπεξέλθουμε σε κάθε δυνατή κατάσταση.

Φυσικά τα παιχνίδια ως τώρα μάς δείχνουν πως μπορεί να γίνουν εκπλήξεις, αλλά δεν περιμέναμε να το δούμε για να το γνωρίζουμε αυτό. Στα νοκ άουτ παιχνίδια όλα γίνονται, λίγο να βάλει η μία ομάδα τα σουτ, λίγο εσύ να μην τα βάλεις, αλλάζει κατευθείαν η ψυχολογία. Μας έδειξαν και τα σημαντικά ματς ότι δεν είναι τίποτα εύκολο και πρέπει να κουραστείς και να παλέψεις για να προκριθείς».

Η ώρα του αγώνα και το κανάλι

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Ρίγα της Λετονίας στις 21.45. Ο αγώνας θα μεταδοθεί live τόσο από την ΕΡΤ1και από το NOVA SPORTS START.

Εάν η Ελλάδα προκριθεί στους 8 θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία.