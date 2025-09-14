Ελλάδα – Φινλανδία: Μετά από 16 χρόνια, η “επίσημη αγαπημένη” διεκδικεί μετάλλιο στο Eurobasket

Η Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ έχει οδηγηθεί στον «μικρό τελικό» του Eurobasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει την “πρωτάρα” Φινλανδία με στόχο την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου — κάτι που δεν έχει καταφέρει από το 2009. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σήμερα στις 15:00, και παρά το ότι η ομάδα έχασε την ευκαιρία να φτάσει στον τελικό, η διάθεση και η αποφασιστικότητα είναι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Η Φινλανδία αποτελεί έναν δύσκολο αντίπαλο. Οι Σκανδιναβοί διακρίνονται για το ταχύ τους παιχνίδι και τη συνοχή τους, αλλά η ελληνική ομάδα φέρει το προβάδισμα της εμπειρίας — τόσο συλλογικά, όσο και ατομικά. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Λάουρι Μάρκανεν ξεχωρίζουν ως οι κορυφαίοι σκόρερ των ομάδων τους, και η απόδοσή τους αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα. Παράλληλα, η ομάδα της Ελλάδας διαθέτει και άλλους παίκτες με σημαντικές παραστάσεις σε κρίσιμους αγώνες, κάτι που μπορεί να κρίνει τη διαφορά.