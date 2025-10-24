Εκτός βάθρου ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα – Στην 5η θέση ο Έλληνας πρωταθλητής
Με βαθμολογία 14.300, πρώτος ο Αμερικανός Ντόνελ Γουίτεμπουργκ
Παρά την σπουδαία του προσπάθεια, ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν μπόρεσε να συνδυάσει την 7η παρουσία σε τελικό παγκοσμίου με ένα μετάλλιο.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε πολύ καλά το πρόγραμμά του, όμως ένα λάθος στην έξοδό του, του αφαίρεσε βαθμούς και του στοίχισε το πέμπτο του μετάλλιο στην κορυφαία διοργάνωση. Έτσι έμεινε στην 5η θέση με βαθμολογία 14.300.
Ο Ντόνελ Γουίτεμπουργκ από τις ΗΠΑ αγωνίστηκε τελευταίος, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και έστειλε τον Έλληνα Ολυμπιονίκη στην 5η θέση του τελικού των κρίκων.
Η κατάταξη
1.Ντόνελ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) 14.700
2.Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.566
3.Σινγκγιού Λαν (Κίνα) 14.500
4.Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) 14.466
5.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.300
6.Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14.166
7.Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) 13.933
8.Χάρι Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) 13.336
