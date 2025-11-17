Έκλεισαν θέση για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026 οι Γερμανία και Ολλανδία (Βίντεο)

Γερμανία και Ολλανδία συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 κόντρα σε Σλοβακία και Λιθουανία αντίστοιχα κλείνοντας συνάμα θέση για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, η Γερμανία επικράτησε με το εμφατικό 6-0 (19′ Βολτεμάντε, 29′ Γκνάμπρι, 36′ 41′ Σανέ, 67′ Μπάκου, 79′ Ουεντραόγκο) της Σλοβακίας στην Λειψία και πήρε την πρωτιά στον 1ο όμιλο, με τους ηττημένους να περιμένουν μία δεύτερη ευκαιρία μέσω της διαδικασίας των playoffs.

Από εκεί και πέρα, η Ολλανδία επικράτησε εντός έδρας με 4-0 (16′ Ρέιντερς, 58′ πεν. Χάκπο, 60′ Σίμονς, 62′ Μάλεν) της Λιθουανίας και θα βρίσκεται και αυτή στην τελικά φάση της διοργάνωσης.